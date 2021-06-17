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Общество17 июня 2021 7:53

Александр Бурков: Нам удалось избежать серьезных потерь областного бюджета

Александр Бурков выступил с отчетом о деятельности омского правительства за 2020 год
Источник:kp.ru
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Александр Бурков выступил с отчетом о деятельности омского правительства за 2020 год

Александр Бурков выступил с отчетом о деятельности омского правительства за 2020 год

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня губернатор Александр Бурков выступил перед депутатами Законодательного Собрания с отчетом о деятельности омского правительства в 2020 году. Глава региона отметил: сильно влияние на экономические процессы оказывала пандемия. Тем не менее, больших потерь областного бюджета удалось избежать. Это одно из главных достижений губернатора и его команды.

- В прошлом году нам удалось предотвратить серьезные потери регионального бюджета. Во многом благодаря поддержке федерального центра и оперативным решениям финансово-экономического блока. Доходы консолидированного бюджета с учетом федеральных безвозмездных поступлений составили 132,5 млрд. рублей. Напомню, что по итогам 2017 года этот показатель был на уровне 87,8 млрд. рублей. Рост в 1,5 раза! Это наш с Вами общий результат, - сказал губернатор Александр Бурков.

При этом глава региона особо напомнил, что областные власти в 2020 году оказывали финансовую поддержку в виде субсидий бизнесу, наиболее пострадавшему от последствий пандемии.