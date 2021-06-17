Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 июня 2021 7:38

«Дым густой и гарью пахнет»: В Омске зафиксировали выбросы сероводорода и фенола

Омичи массово жаловались на смог и химический запах минувшей ночью
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Омичи снова не могли уснуть из-за смога и гари.

Омичи снова не могли уснуть из-за смога и гари.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нет ничего удивительного в том, что омичи жалуются на резкие химические запахи. Это происходит постоянно в последние несколько лет. Вот и минувшей ночью, жители многих районов почувствовали сначала неприятный запах, а потом увидели смог. Больше всего последствия выбросов ощущались в районе Нефтяников и Старом Кировске. В основном омичи жаловались на сильный запах гари и гадали. Где может быть настолько мощный пожар.

- Сейчас вышел из дома, дым густой, смог, как в «Сайлент хилле», и гарью пахнет. Что-то серьезное горит? – интересовался один из пользователей.

В минприроды рассказали, что фиксировали серьезные превышения днем и ночью.

- Ночью и в первой половине дня 16 июня на автоматизированном стационарном посту по ул. 4-я Поселковая фиксировались повышенные концентрации сероводорода, а также фенола. Ситуация находится на контроле Минприроды, информация передана в надзорные органы для принятия мер реагирования, - прокомментировали в ведомстве.