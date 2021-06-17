Нарушителя закона оштрафовали

В июне 2021 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Омской области в ходе плановой проверки АО «имени Кирова» (Крутинский муниципальный район) установлен факт нарушения требований законодательства в сфере семеноводства сельскохозяйственных растений.

Общество в 2020 – 2021 гг. осуществило высев сельскохозяйственных культур в отсутствие документов, подтверждающих их сортовые качества: 20 тонн озимой пшеницы на площади 70 га, 3,2 тонн костреца на площади 97 га, 3,2 тонн донника желтого на площади 97 га, 10 тонн вики на площади 3613 га, 4,82 тонн костреца на площади 346 га.

Кроме того, согласно протоколу испытаний аккредитованной испытательной лаборатории, партия семян донника желтого в количестве 4,48 тонн не соответствовала требованиям ГОСТа по содержанию семян сорных растений. Партия семян была высеяна на площади 346 га.

По фактам выявленных нарушений в отношении юридического и должностного лица АО «им. Кирова» возбуждены административные производства в соответствии со статьей 10.12 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений».