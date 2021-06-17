В Омске в аварии маршрутки пострадали 4 пассажира

В салоне "Газели" находилось 11 человек. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Серьезная авария произошла в центре Омска с участием пассажирской "Газели". Маршрутка ехала по направлению "Омск - Кормиловка". На перекрестке улиц 10 Лет Октября и 25-Линия ей не уступила дорогу легковушка "Лада Приора" с 22-летним водителем за рулем. В итоге машины столкнулись. От удара "Газель" с 11 пассажирами в салоне вылетела на тротуар.

В ДТП пострадали четыре человека. У них различные травмы.

- В результате столкновения госпитализированы две пассажирки автомобиля «Лада Приора» - женщины 27 и 49 лет, а также два пассажира из «Газели» (сейчас данные по ним устанавливаются). Все пострадавшие находились в сознании, – рассказали подробности в омской полиции.