Загадочно пропавшего в Омской области рыбака нашли спустя полгода

Пропавший погиб.

В Омской области завершились поиски местного жителя Игоря Клевакина. В конце октября прошлого года мужчина уехал на рыбалку на озеро Черталы Тюкалинского района и перестал выходить на связь.

Друзья и родственники сначала пытались найти пропавшего самостоятельно. Однако на берегу озера обнаружили только личные вещи Игоря Вениаминовича и его автомобиль. К поискам подключились силовики и волонтеры. Через какое-то время операцию свернули, потом возобновили. И вот на днях его супруга написала на своей странице о новой попытке:

– Сегодня, 12 июня, друзья-товарищи снова поехали на поиски Игоря. Давайте, друзья, попросим все высшие силы, пусть уже найдется, – говорится в сообщении.

Чуть позже Ольга Клевакина рассказала, что мужа ее нашли, он мертв. Погибшего похоронили 15 июня, спустя без малого семь месяцев поисков.