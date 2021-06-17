В Омске усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах

Накануне в Омске прошло заседание оперштаба, на котором представители Роспотребнадзора предлагали ввести жёсткие ограничения из-за скачка заболеваемости коронавирусом. Пока радикальные меры решили не использовать, но кое в чем беспокойство властей омичи все же почувствуют.

Министерство региональной безопасности сообщило, что усилит контроль за соблюдением масочного режима и других санитарных ограничений, которые сейчас ещё действуют на территории Омской области. В ведомстве планируют дополнительные рейды по общественным местам, а с представителями торговых центров, где традиционно встречается больше всего безмасочников, проведут совещание.

Стоит отметить, что в Омске пока действительно не приняли серьёзных ограничительных мер, но все может измениться. Например, в соседнем Новосибирске, ввели запреты на все массовые мероприятия, даже собраться для выпускного у школьников не получится. В нашем регионе таких мер пока нет.