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Общество17 июня 2021 4:30

В Омске усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах

Пока в городе не ввели жёстких ограничительных мер, но все может измениться
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Накануне в Омске прошло заседание оперштаба, на котором представители Роспотребнадзора предлагали ввести жёсткие ограничения из-за скачка заболеваемости коронавирусом. Пока радикальные меры решили не использовать, но кое в чем беспокойство властей омичи все же почувствуют.

Министерство региональной безопасности сообщило, что усилит контроль за соблюдением масочного режима и других санитарных ограничений, которые сейчас ещё действуют на территории Омской области. В ведомстве планируют дополнительные рейды по общественным местам, а с представителями торговых центров, где традиционно встречается больше всего безмасочников, проведут совещание.

Стоит отметить, что в Омске пока действительно не приняли серьёзных ограничительных мер, но все может измениться. Например, в соседнем Новосибирске, ввели запреты на все массовые мероприятия, даже собраться для выпускного у школьников не получится. В нашем регионе таких мер пока нет.