Александр Бастрыкин лично приеме принял группу сирот из Омской области, обратившихся по вопросам обеспечения жильем

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил вопрос обеспечения омских сирот жильем на личный контроль. Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел личный прием граждан в режиме видео-конференц-связи, в котором приняли участие первый заместитель и заместитель Председателя СК России, а также руководители подразделений центрального аппарата ведомства.

Сегодня на прием к главе СК России обратилась инициативная группа лиц из числа детей-сирот в Омской области. Вопросы заявителей касались обеспечения их положенным по закону жильем. Почти все обратившиеся молодые люди имеют на руках решения судов о немедленном предоставлении им жилья (датированные в том числе еще 2017 годом), однако они до сих пор не исполнены. Следственными органами СК России были возбуждены уголовные дела о халатности и о неисполнении решения суда, которые соединены в одно производство.

Фото: sledcom.ru

Глава СК России напомнил, что ситуация с жильем для сирот в целом по стране остается напряженной. Например, только в Омской области в очереди на получение жилья на 1 мая 2021 года стояло более 6 тыс. ребят. С 2016 по 2020 год только из федерального бюджета для Омской области выделено на решение проблемы 935 млн рублей, при этом куплено всего 1074 квартиры. Кроме того, в регионе отсутствуют программы по предоставлению сиротам жилищного сертификата на покупку жилья, хотя в ряде субъектов РФ такая практика уже показала хорошие результаты. Однако в некоторых регионах возникла коллизия, поскольку жилищный сертификат выдается на сумму меньше, чем стоимость квартиры.

Фото: sledcom.ru

Александр Бастрыкин напомнил, что реализация жилищных прав сирот– один из вопросов государственной политики в сфере защиты детства, которому уделяется особое внимание как при реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, так и в рамках Десятилетия детства (2018–2027 годы), объявленного Указом Президента Российской Федерации. Он также подчеркнул, что финансирование государства, выделенное на решение этой проблемы, увеличено на 10%. Однако беспокоит неприемлемая ситуация со значительным числом судебных решений по искам сирот в связи с неполучением жилья. И этому способствует ряд причин: отсутствуют программы, обеспечивающие привлечение застройщиков, продавцов вторичного жилья, и, как следствие, остро обозначилась проблема неосвоения выделенных денег. Кроме того, по-прежнему стоит проблема предоставления жилья, не отвечающего установленным требованиям, а также различных махинаций в этой сфере.

Глава СК России затребовал доклад о расследовании вышеуказанного уголовного дела и задал ряд ключевых вопросов о причинах неисполнения решений судов и непредоставления жилья заявителям из Омской области. По словам сотрудников СУ СК России в Омской области, основная проблема - низкая стоимость квадратного метра и в связи с этим нежелание застройщиков участвовать в конкурсных процедурах, повысить стоимость регион на свое усмотрение якобы не может. Но Председатель СК России в свою очередь разъяснил, что в ходе расследования подобных уголовных дел была тщательно изучена законодательная база. Так, обеспечение жильем сирот является обязательством региона, нормативы стоимости используются только в целях расчета размера субсидии из федерального бюджета, а не из регионального. Ограничение стоимости жилых помещений, приобретаемых субъектами РФ, законодательством РФ не предусмотрено.

Фото: sledcom.ru

Отвечая на вопросы заявителей, Александр Бастрыкин пообещал держать ситуацию на контроле, а уголовное дело по его поручению передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России.

При этом Александр Бастрыкин еще раз напомнил о поручении Председателя Правительства РФ о ликвидации очереди на жилье для детей-сирот в 6-летний срок. Исполнение данного поручения ложится на руководство субъектов РФ, а сотрудники следственных управлений в субъектах РФ должны активнее подключаться к разрешению ситуации: оперативно возбуждать уголовные дела и привлекать виновных лиц к ответственности, а также проводить личные приемы сирот и разъяснять им их права.

В завершение приема граждан Александр Бастрыкин дал ряд конкретных поручений по вышеуказанному уголовному делу и пообещал заявителям при необходимости выслушать их еще раз.