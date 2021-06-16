Видеонаблюдение от «Ростелекома»: дом под присмотром

В Омской области за последние полгода абонентская база облачного видеонаблюдения также увеличилась на 21 процент, причем традиционно подключений стало больше ближе к концу учебного года.

«Летом для многих родителей особенно актуальным становится вопрос безопасности детей, которые остаются одни дома. Им на помощь приходит сервис видеонаблюдения, который позволяет дистанционно контролировать обстановку в доме или квартире, помогает присматривать за детьми, слышать их и даже разговаривать с ними. Кроме того, с видеокамерами с инфракрасной подсветкой можно видеть происходящее и в темноте», — рассказал Эдуард Серобабин, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком».

Сервис видеонаблюдения включает в себя прямую трансляцию происходящих событий, облачное хранение записей до 30 дней и моментальные push-уведомления в случае непредвиденных ситуаций. Управлять услугой можно при помощи мобильного приложения, а техническая поддержка доступна круглосуточно.

При подключении облачного видеонаблюдения абонентам доступны три тарифа: «Запись событий», «Полная запись» и «Full HD+». В каждом из них есть возможность задать нужное время хранения записей — 7, 14 или 30 дней. Установить и настроить камеру можно самостоятельно с помощью подробной инструкции или заказать у оператора услугу установки и настройки камеры.

Подробнее о сервисе — на сайте и по бесплатному телефону 8 800 100 0 800.