Новые дома для сельчан из выгоревшей деревни под Омском обещают достроить к осени

В деревне под Омском активно восстанавливают сгоревшие дома. Фото: tatar-inform.ru

В этом году пожары для омской области стали настоящей проблемой. Огонь угрожал многим деревням, но особенно не повезло деревне Каракуль в Большереченском районе Омской области. Там с огнем боролись несколько суток, но он все равно пробрался в деревню и уничтожил значительную часть домов. Сгорело не только жилье, но и хозяйственные постройки, животные и техника. Жители не знали, что делать, но практически сразу стала поступать помощь от многих неравнодушных. Насобирали около 7 миллионов.

Сейчас в деревне развернули масштабное строительство. Активно восстанавливают дома. Правда, их построят всего 7, а пострадавших семей 11. Сейчас пострадавшим приходится жить в брошенном автобусе.

- В четырех домах жили уже престарелые люди. У них и до этого было желание уехать из деревни. Решили новые дома себе не строить, - приводят слова главы Уленкульского сельского поселения Лейлы Мухаметшиной «ТатарИнформ». - Мы им предложили помощь, сказали, если надо, найдем и строителей. Но они, видимо, на старости лет особо не нуждаются. Остальные семь семей до осени обретут свои дома.