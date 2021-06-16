Под Омском погибла двухлетняя девочка, выпав из окна

В обстоятельствах трагедии разбираются следователи. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В обстоятельствах трагедии, произошедшей в поселке Ясная Поляна под Омском, разбирается полиция. Накануне поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки в поселке выпал ребенок.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что все произошло в квартире на 4 этаже. Мать оставила девочку в комнате, а сама пошла на кухню мыть посуду. В это время ребенок, которому было всего 1 год и 9 месяцев забрался на стол, а затем на подоконник. На окне стояла москитная сетка, но она не выдержала вес ребенка, и малышка сорвалась. К сожалению, ребенок скончался на месте. По этому факту проводят проверку.

А родителям напоминают, что оставлять маленьких детей без присмотра рядом с открытыми окнами не безопасно. Москитные сетки на спасут от падения. Чтобы обезопасить детей советуют установить на окнах решетки и специальные предохранители, которые не позволят полностью открыть окно.