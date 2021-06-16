Омичи заработали на подставных авариях 15 миллионов

Омичи три года устраивали аварии. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омске завершили расследование по делу банды, зарабатывавшей на инсценировке ДТП. Сколотил ее 36-летний омич. Тогда он сидел без работы и придумал легкий способ обогатиться. Для этого он привлек своего брата и нескольких приятелей.

Как установили следователи, за три года омичи устроили 15 аварий, за которые от страховых компаний обманом получили 15 миллионов рублей. Чтобы никто случайнее не записал момент аварий на видео и не стал свидетелем, ДТП устраивали по ночам на окраинах города.

Как уточнили в пресс-службе полиции, в рамках дела проведено 50 судебных экспертиз, опрошено 30 свидетелей. Участникам группировки может грозить до 10 лет лишения свободы. В скором времени дело рассмотрят в суде.