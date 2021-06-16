Омичи начали чаще заражаться ковидом

Омичи чаще заражаются ковидом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус по-прежнему не утихает в Омской области. За последнюю неделю заражаемость повысилась на 17%. Из-за этого Роспотребнадзор даже предлагал на заседании оперштаба ввести жесткие ограничения, но пока на такие меры решили не идти. Это подтверждают и последние данные минздрава.

За сутки зафиксировали 85 новых случаев коронавируса. Это снова больше, чем фиксировали всю прошлую неделю. Тогда показатели колебались около 70 человек. За все время пандемии в Омской области насчитали 48 639 случаев заражения.

Выздоровел сегодня 61 омич. С начала наблюдений в регионе справились с болезнью 41 224 человека.

Немного подросли и показатели смертности. За сегодня зафиксировали 3 летальных исхода. Всего в Омской области от ковида скончались 1 462 человека.