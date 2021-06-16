За отказ проходить тесты на ковид оштрафовали 100 омичей, вернувшихся из за границы

Омичи не делают тесты после поездки за границу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на сложности с вылетом в популярную нынче Турция, омичи бывают за границей. Для отдыха выбирают другие страны. По новым нормам с 1 мая 2021 года после возвращения из за границы омичи обязаны в течение 5 дней зарегистрировать ПЦР тест на портале госуслуг.

По данным Роспотребнадзора, на омичей, вернувшихся с отдыха, завели 478 административных протокола. Рассмотреть в суде успели 102 из них. Омичи заплатят штрафов на 592 500 рублей. Туристам напоминают, что отсутствие теста на ковид после поездки карается штрафом от 15 до 40 тысяч рублей.