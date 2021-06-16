В прививочной компании против коронавируса участвуют омские транспортники

Работники омского общественного транспорта поставили прививки от ковида. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сегодняшний день в Омской области полностью привиты от коронавируса 192 289 человек. Второго этапа вакцинации дожидаются 43 309 омичей. Прививаются не только желающие, но и коллективы предприятий, на которых работникам часто приходится контактировать с другими людьми. Так в прививочной компании поучаствовали сотрудники омского общественного транспорта. В минздраве сообщили, что прививку поставили 6 300 человек.

- Помимо эпидемиологической составляющей в данном вопросе важна и стратегическая сторона. Вакцинация работников предприятий и организаций, находящихся в постоянном контакте с большим количеством людей, дает возможность бесперебойной работы таких важных сфер, как транспорт, образование, здравоохранение, социальная защита. Мы призываем руководителей позаботиться о своих сотрудниках. Заявки на выезд прививочных бригад принимаются во всех поликлиниках города и центральных районных больницах , - напомнила заместитель министра здравоохранения Омского региона Элеонора Кролевец.