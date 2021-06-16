Из-за недобросовестности коммунальщиков затопило квартиру омички-инвалида

Омичке придется через суд добиваться денег на ремонт. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Советском округе с зимы омичку, инвалида третьей группы, преследуют проблемы из-за отопления. В декабре 2020 года в доме, где она живет, из-за аварии отключили отопление. Потом отопление вернули, а вот в квартире не потеплело. Омичка месяц пыталась добиться починки труб, но не смогла. В январе 2021 в одной из комнат перемерзла и лопнула батарея. Квартиру затопило.

После проверки прокуратура установила, что причиной прорыва труб стало плохое обслуживание общего имущества многоквартирного дома управляющей компанией. Восстановление квартиры обойдется омичке минимум в 116 тысяч рублей. В такую сумму ущерб оценила экспертиза. Иск омички о взыскании материального ущерба рассмотрят в ближайшее время в суде.