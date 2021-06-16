Омич на Левом берегу ограбил 11-летнего ребенка

Омич сразу же избавился от телефона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в полицию обратилась омичка, с заявлением о том, что ее 11-летнего сына ограбили прямо во дворе дома. Все произошло в Кировском округе во дворе одного из домов на улице Звездная. Мальчик гулял на детской площадке, когда к ему подошел неизвестный мужчина и силой забрал телефон. Его стоимость мать оценила в 20 тысяч рублей. Мальчик запомнил приметы нападавшего, по ним полиция и нашла грабителя.

В пресс-службе УМВД сообщили, что телефон у ребенка украл 42-летний местный житель, он уже был судим за кражи и грабежи, а в момент преступления был пьян. Телефон он тут же сдал в ломбард, чтобы купить выпивки. Телефон мальчику все же удалось вернуть, а на омича завели новое уголовное дело. Ему может грозить до 4 лет лишения свободы.