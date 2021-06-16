В Омской области от коронавируса привили 6300 транспортников Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Продолжается вакцинация в регионе. Накануне омские транспортники принимают участие в прививочной кампании против коронавируса. Как сообщили в министерстве здравоохранения Омской области, защиту от опасной инфекции уже получили 6 300 сотрудников автотранспортных предприятий региона.

- Помимо эпидемиологической составляющей в данном вопросе важна и стратегическая сторона,- отмечает заместитель министра здравоохранения Омского региона Элеонора Кролевец. - Вакцинация работников предприятий и организаций, находящихся в постоянном контакте с большим количеством людей, дает возможность бесперебойной работы таких важных сфер, как транспорт, образование, здравоохранение, социальная защита. Мы призываем руководителей позаботиться о своих сотрудниках. Заявки на выезд прививочных бригад принимаются во всех поликлиниках города и центральных районных больницах.