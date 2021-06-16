Роспотребнадзор предлагает вернуть жесткие ковидные ограничения в Омске

Работу фудкортов предлагают ограничить, а массовые мероприятия запретить. Фото: ВКонтакте

В Омске сегодня состоится заседание оператора по коронавирусу. Александр Бурков уже поручил увеличить количество мест в ковидных госпиталях на 215 коек. Стало известно, какие меры предлагает Роспотребнадзор. Они, как всегда, довольно жёсткие.

В ведомстве предложили запретить проведение выпускных балов, в том числе и не пустить выпускников на набережную, где традиционно проходит большой праздник. Также выступили за запрет работы фудкортов и детских комнат в магазинах. Еду можно будет брать только на вынос. Ещё предлагают ограничить количество посетителей в кино и театрах, а также временно запретить проведение массовых мероприятий всех видов.

Если эти ограничения примут, то провести без зрителей придётся и ралли "Шёлковый путь", к которому в регионе долгое время готовились. Почти такие же ограничения действовали во время первой волны ковида в прошлом году. Но примет ли их оператор, пока не известно.