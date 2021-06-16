Омича оштрафовали на 15 тысяч за отказ делать тесты на ковид

После возвращения из-за границы омичи обязаны делать ПЦР-тест. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омич заплатит крупный штраф за отказ делать тесты на коронавирус. Напомним, по требованиям Роспотребнадзора вернувшиеся из-за границы туристы обязаны пройти сразу два ПЦР-теста на ковид в течение 5 дней. Причем промежуток между ними не должен превышать сутки. Результаты тестов россияне должны загружать в специальную форму через Госуслуги. За нарушение требований полагается штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Однако вернувшийся из Германии омич это требования санитарных врачей проигнорировал. Он не стал проверяться на коронавирус и в итоге заплатит кругленькую сумму. Мужчину оштрафуют на 15 тысяч рублей.

Отметим, что всего в Омской области за отказ проходить тесты на ковид оштрафованы 102 туриста, вернувшихся из-за границы. Общая сумма штрафов составила около 600 тысяч.