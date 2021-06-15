Ураган, дождь и град: Омичей предупреждают о резком ухудшении погоды

Завтра омичи рискуют попасть под сильный дождь. Фото: Юрий ТРОФИМОВ

Уже завтра, 16 июня, омичей ждет ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков из Обь-Иртышского УГМС, завтра поднимется по-настоящему ураганный ветер, местами до 23 м/с. Также возможен дождь, местами гроза и даже град. Правда на температуре это никак не отразится. Аномальная жара по-прежнему будет властвовать над регионом. Обещают днем до +32. Дожди и сильный ветер задержатся как минимум до конца недели. На выходных обещают похолодание.

Из-за неблагоприятных погодных явлений омичей просят быть осторожными и соблюдать простейшие правила безопасности, чтобы избежать возможных пожаров, аварий на коммунальных сетях и травм.