Из-за ремонта дороги в Омске на четыре дня изменят схему движения нескольких автобусов

Нескольким автобусам придется сделать крюк из-за ремонта дороги. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В конце рабочей недели в центре Омска временно изменят схему движения несколько маршрутов общественного транспорта. Это произойдет из-за ремонта дороги на пересечении улиц 20 лет РККА и 11-я Линия, недалеко от парка 30-летия ВЛКСМ. Ограничения начнут действовать в пятницу. 18 июня с 20:00 и закончатся в понедельник, 21 июня, в 8:00. В это время по-новому будут ходить маршруты: №6Н, 99 и 568.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, они сделают крюк через улицы Шебалдина, Красных Зорь и Богдана Хмельницкого. Дальше они продолжат движение по привычному маршруту.