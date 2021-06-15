На трассе под Омском столкнулись четыре большегруза

Фура собрала еще три, которые остановились на дороге из-за ремонтных работ. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

На трассе Тюмень-Омск, где часто происходят разные аварии, сегодня днем столкнулись сразу 4 фуры. Все началось с водителя «Мерседеса». 49-летний омич не выдержал безопасную дистанцию и врезался в стоявший впереди большегруз «Ивеко». Он собрал еще две фуры, стоявшие перед ним, а сам опрокинулся в кювет. После ДТП его виновник, а также водитель и пассажир фуры «Ивеко» оказались в больнице.

Омич не затормозил вовремя и врезался в другую машину. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции. Фуры ждали окончания дорожных работ, которые проводили в районе 496 километра в Тюкалинском районе Омской области. Сейчас проводится проверка, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего.