Убивший дочь и покалечивший жену житель Омской области дважды кодировался от пьянства

Многодетный отец, убивший приемную дочь, сейчас находится в больнице под стражей.

Во вторник, 15 июня, похоронили 15-летнюю Дашу Карасеву (имя и фамилия изменены) из Таврического района, которую убил отчим. Семен, который кроме убийства девочки покалечил ее мать и пытался покончить с собой, сейчас находится в больнице. По решению выездного суда его арестовали на время расследования.

Соседи отзываются о нем, как о доброжелательном и отзывчивом человеке, который не пил и даже не повышал на детей голос (кроме Даши у мужчины еще трое родных).

А вот подруги погибшей девочки утверждают: отчим систематически и с особой жестокостью ее избивал, специально придираясь. Более того, он кодировался от алкоголизма. В тот страшный день он в очередной раз сорвался на дне рождения коллеги.

– По версии следствия, 36-летний житель села Пристанское Таврического района Омской области, ранее дважды проходивший лечение от алкоголизма, вновь в течение длительного времени злоупотреблял спиртными напитками, в том числе непрерывно пил в течение недели, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – Около 19 часов 11 июня подозреваемый в состоянии сильного алкогольного опьянения погнался за супругой с ножом. Женщина выбежала во двор, где подозреваемый, увидев 15-летнюю падчерицу, нанес девочке удары ножом в шею, после чего догнал супругу и также нанес женщине удары ножом. После этого мужчина нанес себе удары ножом в грудь и шею. Подозреваемый и его супруга госпитализированы, их жизни сейчас вне опасности. Подозреваемый был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Мать погибшей девочки уже пришла в себя ее допросил следователь. Троих младших детей временно забрала к себе бабушка, которая живет по соседству.

Пока Семен Карасев находится под стражей в больничной палате. Как только ему станет лучше, его переведут в следственный изолятор. Там он проведет ближайшие два месяца. Если потребуется в интересах следствия, срок заключения могут продлить.

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А потом в дом зашел отец и начался ад. Что именно произошло в тот кошмарный момент, пока точно не известно. Семен (имя изменено) без объяснения причин напал с ножом на жену Ирину (имя изменено), та успела вырваться и, уже истекая кровью, дойти до соседки. Перепуганная Даша побежала в сторону огорода в надежде спастись там. Но отец нагнал ее и ударил ножом в спину. Труп девочки позже найдет все та же соседка. На поле с картошкой до сих пор отчетливо видно пятно крови, оставшееся на месте гибели ребенка. (Далее...)

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