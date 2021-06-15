В благодарность за помощь цыганка украла у 16-летней омички золотые украшения

Девочка повелась на разговоры о порче и осталась без украшений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске полиция разыскивает цыганку, которая ограбила 16-летнюю девочку. Она возвращалась домой, когда на улице Дмитриева в Кировском округе к ней подошла незнакомая женщина, внешне похожая на цыганку. Она спросила у девочки, как дойти до почты, а потом, якобы в благодарность за помощь, рассказала, что на девушке порча и ее необходимо снять. Для этого ясновидящая попросила снять золотые украшения, два кольца и серьги, завернула их в носок и провела непонятные манипуляции. Поле этого попросил привязать носок к одежде. Когда цыганка ушла, а девочка развернула носок, то вместо украшений нашла там горсть монет. Ущерб оценили в 25 тысяч рублей.

В полиции составили фоторобот предполагаемой преступницы. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В полиции составили со слов девушки фоторобот предполагаемой преступницы: женщина на вид около 30 лет, рост 150 – 160 см, длинные темные волосы, заплетенные в косу, с белыми прядями, зубы желтые, усы. Была одета в платье длинное, горчичного (возможно оранжевого) цвета. При себе имела сумку коричневого цвета и солнцезащитные очки.

Сейчас ее разыскивает полиция. Таким способом цыганки часто обманывают доверчивых омичей. Обращаются на улице за помощью, якобы чтобы узнать дорогу, а потом сообщают о порче или сглазе и предлагают здесь же избавиться от них.