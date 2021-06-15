В Омске на нескольких центральных улицах запретили левые повороты

На центральных магистралях запретили левые повороты. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дорожники давно говорили о возможности запрета левых поворотов на нескольких улицах Омска. В этих местах по наблюдениям дорожных служб либо происходит множество ДТП, либо существенно замедляется скорость основного потока. Проанализировав все данные, специалисты омского дептранса решили запретить несколько левых поворотов.

- Если на перекрестке два автомобилиста с разных подходов одновременно собираются повернуть налево — они закрывают друг другу обзор, и не видят автомобили, которые движутся в прямом направлении. Это создает аварийно-опасную ситуацию, - уточнил исполняющий обязанности директора департамента транспорта Вадим Кормилец.

Дорожники уже начали установку новых знаков и нанесение разметки в соответствии с изменениями. Поворачивать теперь нельзя на следующих улицах:

- 24-я Северная на пересечении со 2-й Совхозной;

- Герцена;

- 70 лет Октября;

- Мельничная;

- Волгоградская;

- проспект Карла Маркса.

Конкретные перекрестки, где будут введены ограничения пока не известны.