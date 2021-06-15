Сегодня в Омской области похоронили девочку, убитую отчимом

Дашу убили в день рождения ее лучшей подруги.

Во вторник, 15 июня, состоялись похороны 15-летней Даши Карасевой (имя и фамилия изменены). Девочка нашла вечный покой в Любинском районе на родине матери.

Напомним, школьница погибла от рук собственного отчима, который воспитывал ее с трехлетнего возраста и которого она считала своим папой. Пока точно неясно, что именно произошло в многодетной семье. По одной из версий, мужчина на протяжении долгого времени издевался над приемной дочерью и избивал ее за малейший проступок. Ужасные синяки на теле подруги неоднократно замечали одноклассницы. Но просить о помощи Даша не решалась, опасаясь расправы со стороны отчима.

Трагедия произошла 11 июня. Во время конфликта Семен Карасев (имя и фамилия изменены) схватился за нож, сильно изрезал жену и убил дочь. Трое младших детей спаслись, потому что в момент ЧП гуляли на улице. После случившегося взбесившийся глава семейства безуспешно пытался покончить с собой.

Мать девочки Ирину (имя изменено) в тяжелом состоянии увезли в местную ЦРБ, она не видела нападения на дочь и не знала, что с ней случилось. Родные долгое время не решались сказать, что ребенка больше нет в живых. Но накануне Ирине разрешили пользоваться сотовым, и она, вероятно, обо всем узнала, зайдя в родительский чат школы.

Как стало известно «Комсомольской правде в Омске», хоронить погибшую девочку решили не в поселке, где сейчас живут Карасевы, а в Любинском районе на родине ее мамы.

Смерть школьницы стала большим горем для всех, кто знал Дашу. Попрощаться с ней хотело так много людей, что семье пришлось арендовать большой ритуальный зал в районном центре.

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Вечером 11 июля 15-летняя Даша Карасева (имя и фамилия изменены) готовила с мамой ужин, ждала с работы папу и мечтала о выпускном, который должен был состояться на следующий день.

А потом в дом зашел отец и начался ад. Что именно произошло в тот кошмарный момент, пока точно не известно. Семен (имя изменено) без объяснения причин напал с ножом на жену Ирину (имя изменено), та успела вырваться и, уже истекая кровью, дойти до соседки. Перепуганная Даша побежала в сторону огорода в надежде спастись там. Но отец нагнал ее и ударил ножом в спину. Труп девочки позже найдет все та же соседка. На поле с картошкой до сих пор отчетливо видно пятно крови, оставшееся на месте гибели ребенка. (Далее...)

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