В Кировском округе пройдут гидравлические испытания

АО «Омск РТС» сообщает о проведении гидравлических испытаний:

с 09.00 17.06.2021 до 20.00 18.06.2021 и с 09.00 21.06.2021 до 20.00 22.06.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» и «Обратного» трубопроводов I луча КРК, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: 2-я Солнечная, Дианова, Ватутина, Перелёта.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.