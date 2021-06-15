Третья волна коронавируса?: В Омске увеличат количество мест в ковидных госпиталях

В Омске снова увеличат количество мест в больницах для больных ковидом. Фото: Иван Макеев

В Омске уже несколько дней наблюдается повышение заражаемости коронавирусом. Уже завтра, 16 июня, пройдет очередное заседание оперштаба. Пока не известно, какие именно вопросы на нем обсудят, но они точно будут касаться антиковидных мер, которые еще действую в нашем регионе.

На аппаратном совещании регионального кабинета министров губернатор Омской области Александр Бурков поручил уже сейчас увеличить количество мест в ковидных госпиталях. Планируется добавить еще 215 мест, оборудованных кислородом.

- В течение недели предлагается ввести 215 дополнительных мест. Проводится анализ обеспеченности медицинских учреждений резервом препаратов, средств индивидуальной защиты, отметил первый заместитель Министра здравоохранения Омской области Андрей Сухарев.

Сейчас в Омской области есть 1 416 мест для больных ковидом, если их количество увеличат, то мест в стационарах станет уже 1 631.