В центре Омска хулиганы разбили витрину магазина ради колонки

Витрину магазина разбили поздней ночью. Фото: ВКонтакте

Сегодня ночью в самом центре города неизвестные разбили стеклянную витрину магазина цифровой техники и аксессуаров. Все произошло на улице Орджоникидзе поздней ночью. В магазине GSM, расположенном в офисном центре «Капиталъ» за кинотеатром «Маяковский», сработала сигнализация. На вызов приехали сотрудники «СТБ Охрана». Увидев разбитое стекло, они обратились в полицию.

Неизвестные взяли только портативную колонку. Фото: ВКонтакте

В соцсетях фотографиями последствий кражи поделился, видимо, кто-то из сотрудников магазина. Автор утверждает, что витрину разбили не ради веселья. Украли дорогую портативную колонку за 6 тысяч рублей. Ночных воришек сейчас разыскивает полиция.