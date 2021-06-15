В центре Омска хулиганы разбили витрину магазина ради колонки

Витрину магазина разбили поздней ночью.
Фото: ВКонтакте
Сегодня ночью в самом центре города неизвестные разбили стеклянную витрину магазина цифровой техники и аксессуаров. Все произошло на улице Орджоникидзе поздней ночью. В магазине GSM, расположенном в офисном центре «Капиталъ» за кинотеатром «Маяковский», сработала сигнализация. На вызов приехали сотрудники «СТБ Охрана». Увидев разбитое стекло, они обратились в полицию.
Неизвестные взяли только портативную колонку.
Фото: ВКонтакте
В соцсетях фотографиями последствий кражи поделился, видимо, кто-то из сотрудников магазина. Автор утверждает, что витрину разбили не ради веселья. Украли дорогую портативную колонку за 6 тысяч рублей. Ночных воришек сейчас разыскивает полиция.