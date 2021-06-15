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Общество15 июня 2021 10:51

В центре Омска хулиганы разбили витрину магазина ради колонки

Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Витрину магазина разбили поздней ночью.

Витрину магазина разбили поздней ночью.

Фото: ВКонтакте

Сегодня ночью в самом центре города неизвестные разбили стеклянную витрину магазина цифровой техники и аксессуаров. Все произошло на улице Орджоникидзе поздней ночью. В магазине GSM, расположенном в офисном центре «Капиталъ» за кинотеатром «Маяковский», сработала сигнализация. На вызов приехали сотрудники «СТБ Охрана». Увидев разбитое стекло, они обратились в полицию.

Неизвестные взяли только портативную колонку.

Неизвестные взяли только портативную колонку.

Фото: ВКонтакте

В соцсетях фотографиями последствий кражи поделился, видимо, кто-то из сотрудников магазина. Автор утверждает, что витрину разбили не ради веселья. Украли дорогую портативную колонку за 6 тысяч рублей. Ночных воришек сейчас разыскивает полиция.