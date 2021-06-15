Водителям автобусов в Омской области задолжали 750 тысяч

Добиться выплаты зарплаты рабочие смогли только через прокуратуру. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Саргатском районе Омской области сотрудники местного автотранспортного предприятия обратились в прокуратуру. В начале этого года им два месяца не платили зарплату, позже выплаты возобновили, но долги так и остались непогашенными.

Прокуратура провела проверку и установила, что в феврале и марте 26 сотрудников ООО «Саргатское АТП-1» действительно не получили зарплату. Им задолжали 750 тысяч рублей. Директору предприятия вынесли представление и оштрафовали его на 10 тысяч рублей за невыплату зарплаты. После этого долги перед работниками предприятие погасило, уточняют в пресс-службе прокуратуры.