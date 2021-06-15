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Общество15 июня 2021 9:43

Омича, сбившего подростка и сбежавшего с места ДТП, нашли

На мужчину завели сразу несколько дел
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омича, сбившего ребенка на зебре, задержали.

Омича, сбившего ребенка на зебре, задержали.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омске разыскивали водителя, который сбил 14-летнего мальчика в районе Порт-Артура. Ребенок на велосипеде переезжал дорогу по пешеходному переходу. После аварии он попал в больницу, а водитель сбежал.

В полиции сообщили, что нашли сбежавшего водителя. Им оказался 20-летний омич. Когда его нашли следователи, он был пьян. Уточнил, что выпил уже после ДТП. Но все равно к нему появилось много вопросов. Выяснилось, что парень уже лишен прав. На него завели два административных дела за управление автомобилем без прав и за употребление алкоголя после ДТП. Это запрещено правилами дорожного движения. Видимо, если прав у омича уже нет, ему грозит либо штраф, либо арест. Все обстоятельства аварии еще предстоит выяснить.