В Омской области ищут мужчину, пропавшего в День Победы

Предполагают, что парень может находиться в Омске. Фото: ПСО "Доброспас"

Совсем недалеко от Омска, в поселке Марьяновка уже больше месяца разыскивают мужчину. 30-летний Андрей Трофимов вышел из дома в День Победы, 9 мая, и больше родные его не видели. Он не отвечал на звонки и не появлялся у друзей. О его месте нахождения ничего не известно до сих пор. Активисты поискового отряда предполагают, что парень мог добраться до Омска.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие русого цвета.

Если вы видели этого человека или знаете, где он может находиться, обратитесь в полицию или в ПСО «Доброспас»