В Омской области жертвами педофилов за год стали 143 ребенка

За год в Омской области увеличилось количество случаев сексуального насилия над детьми.

Детский омбудсмен по Омской области Елизавета Степкина проанализировала данные регионального УМВД по преступлениям, совершенным в отношении детей в 2020 году. В целом по сравнению с предыдущим годом они существенно сократились - на 22,4%.

Однако по одному серьезному пункту произошел рост. Увеличилось количество преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних (163 из 1140 из общего количества). В восьми случаях к ним причастны родители.

– Проведенный анализ преступлений, совершенных против половой неприкосновенности детей, показал, что в 2020 году зарегистрировано: 4 преступления по статье «Изнасилование», 43 преступления по статье «Насильственные действия сексуального характера», 2 преступления по статье «Принуждение к действиям сексуального характера», 75 преступлений по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», 39 преступлений по статье «Развратные действия», – говорится в докладе уполномоченного по правам ребенка в Омской области.

В подавляющем большинстве случаев - 93% - жертвами становятся девочки. Чаще всего в прошлом году от сексуального насилия страдали подростки от 14 до 16 лет – 53 человека. Еще 48 детей были в возрасте от 10 до 13 лет, 22 человека – от 16 до 18 лет. В 20 случаях жертвы были младше 10 лет.

Кроме того, еще 22 ребенка пострадали от психологического насилия, 89 – от физического, 80 детей стали жертвами имущественных преступлений. Возбуждено 249 уголовных дел, в суд направлено 147.

В Омске больше всего преступлений в отношении детей совершено в Советском округе. В области – в Омском и Нижнеомском районах.