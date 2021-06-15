Животных, перешедших границу, вернули в Казахстан

На приграничных территориях Омской области специалисты Управления Россельхознадзора регистрируют факты перехода через госграницу домашних животных и скота. Их возвращают их обратно. Так 7 июня в Черлакском районе пасующиеся 106 овец и 14 коз перешли границу. Животных задержали и поместили в загон на изолированное содержание, совместно со специалистами БУ «ОСББЖ по Черлакскому району» проведя их клинический осмотр. Была установлена личность владельца животных. Он оказался жителем Казахстана. Овечек и козочек вернули хозяину, которого привлекли к административной ответственности за нарушение правил выпаса животных.

Радует, что эти животные по данным госветслужбы Казахстана были привиты, но поскольку в этой стране распространены опасные инфекционные и паразитарные болезни животных, владельцы обязаны осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия по предупреждению болезней животных, соблюдать установленный режим их содержания, а при транспортировке оформлять сопроводительные документы, подтверждающие эпизоотическое благополучие территории в соответствии с правилами.