Переживший супруг как титульный собственник

В данной статье рассмотрим вопрос оформления наследственных прав, определения состава наследства и необходимости определения доли пережившего супруга, в случае смерти того супруга, который не являлся титульным собственником имущества, нажитого супругами в период совместного брака.

Титульным собственником в юриспруденции является лицо, чье имя фигурирует в документах-основаниях права собственности. Проще говоря, это то лицо, в нашем случае, тот супруг, на чье имя приобретено имущество и чье имя фигурирует в документах о приобретении имущества, например, договоре купли-продажи, а также на чье имя зарегистрировано право собственности в государственном реестре, если такая государственная регистрация необходима в силу закона. Не титульный, но законный собственник не поименован в документах. Например, супруги, они оба обладают аналогичными правами на недвижимость, однако информация о титульном собственнике имеется в ЕГРН, а какие-либо сведения о его супруге отсутствуют. Вместе с тем, вышеуказанные обстоятельства не отменяют законного режима имущества супругов, если он не был изменен в установленном порядке (соглашением о разделе общего имущества супругов, брачным договором либо решением суда) и, соответственно, в этом случае оба супруга являются собственниками объекта недвижимости на праве общей совместной собственности.

Сложилось общественное мнение о том, что титульные собственники имеют гораздо больше прав на имущество, чем их супруги, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН , а также, что отсутствует необходимость оформлять наследственные права в ситуации, когда умирает супруг, не являющийся титульным собственником имущества. Это ошибочное мнение, так как каждому из супругов принадлежит доля в праве на общее имущество супругов, равная одной второй, если иной размер доли не был определен брачным договором, совместным завещанием супругов, наследственным договором или решением суда. Поэтому, если супруги не составляли брачный договор, наследственный договор или совместное завещание супругов, которыми бы они могли определить другой размер долей каждого из супругов на имущество, в состав наследства умершего супруга будет входить одна вторая доля в имуществе, приобретенном в период брака на имя пережившего супруга.

Рассмотрим случай: квартира была приобретена супругами по возмездной сделке в период зарегистрированного брака, умерший супруг не оставил после себя завещание, также супруги не составляли совместное завещание, которым бы определили порядок наследования общего имущества супругов, и не заключали брачный договор, которым бы была установлена долевая собственность на имущество с иным определением долей, отличным от регламентируемого в законе (в равных долях). Плюс ко всему представим наличие у умершего других наследников, кроме супруги, например, двое детей от последнего брака и ребенок от предыдущего. Наиболее верным вариантом, по которому могут пойти переживший супруг и наследники, будет являться подача нотариусу пережившим супругом, на имя которого в период брака было приобретено имущество, письменного заявления о выдаче ему свидетельства о праве собственности на одну вторую долю в общем имуществе, приобретенном в период брака на его имя. Оставшаяся одна вторая доля перейдет в состав наследства умершего супруга и будет делиться между всеми призываемыми к наследству наследниками поровну.

Конечно, возможно возникновение и того, что переживший супруг и наследники будут находиться в состоянии конфликта, и переживший супруг не изъявит желания подавать нотариусу заявление о выдаче ему свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. В этом случае вопрос о включении в состав наследства данного имущества решается наследниками в судебном порядке.

Исходя из вышеизложенного, покупая имущество, которое приобреталось в браке, но при этом право было зарегистрировано на одного из супругов (титульного собственника), и, при наличии информации о смерти второго супруга, покупателю необходимо проявить должную осмотрительность. В частности, отследить, открывалось ли наследственное дело после смерти умершего супруга, заявлялось ли нотариусу о наличии такого имущества, в случае наличии наследственного дела, выяснить состав наследников умершего. А самое лучшее настоять на оформлении супружеской доли и наследства, что будет гарантом безопасности сделки купли-продажи, поскольку в противном случае у нового собственника приобретаемого имущества могут возникнуть проблемы с наследниками умершего супруга или с его кредиторами.

Русанова Наталия Александровна - помощник нотариуса