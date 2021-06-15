Неравнодушные омичи вытащили из колодца провалившуюся собаку

Опасный открытый люк был всего в нескольких шагах от пешеходной дорожки. Фото: ВКонтакте

Накануне неравнодушные омичи спасли собаку, провалившуюся в открытый колодезный люк. Обратила внимание на странные звуки женщина, проходившая мимо. Она пошла на скулеж и обнаружила в нескольких шагах от тропинки открытый люк. В мутной воде на самом дне беспомощно плескалась собака. Омичка не смогла остаться равнодушной, но вытащить животное самостоятельно, конечно, не смогла. Женщина стала звонить в разные службы, но ей постоянно отказывали.

- Ни одна из многочисленных организаций не взяли на себя решение вопроса. Сказали - справляться своими силами. У меня нет ни оборудования, ни спецодежды, чтобы вытащить это несчастное животное. Как я должна решать этот вопрос? – недоумевает омичка, рассказывая о произошедшем в соцсетях.

Так бы собака и осталась в колодце, если бы не Российское общество спасателей. Как говорит омичка, именно они согласились помочь вытащить напуганное и выбившееся из сил животное. На фото, которое опубликовали очевидцы, пса благополучно достали из колодца.