В Омске ищут водителя, который сбил подростка на велосипеде и сбежал

Водитель просто уехал, даже не попытавшись помочь ребенку. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Накануне в Омске произошла авария с участием 14-летнего подростка. Все произошло в районе Порт-Артура, на улице Пугачева вечером, около 18:40. В это время подросток переезжал ворогу по пешеходному переходу, но не успел. На середине дороги его сбил неизвестный водитель на «Хендай Санта-Фе». Подросток после столкновения попал в больницу, а вот водитель скрылся с места преступления.

В обстоятельствах наезда разбираются в Госавтоинспекции. Также полиция разыскивает владельца автомобиля и очевидцев произошедшего.

- Очевидцев ДТП просим позвонить по телефонам дежурного отделения ГИБДД УМВД России по г. Омску (3812) 79-35-04 или 02, - обращаются к омичам полицейские.