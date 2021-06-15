Омичи согласны получать 30 тысяч помимо зарплаты

Недавно в России заговорили о введении безусловного базового дохода. Теоретически очень полезная вещь. Это сумма, которую получает каждый человек вне зависимости от того работает он сейчас или нет. Предполагается, что такие выплаты должны дать людям уверенность и возможность к саморазвитию. Но это все пока только разговоры.

Портал "SuperJob" провел опрос и выяснил, какую сумму хотели бы получать россияне просто так. Самые большие запросы у жителей Красноярсяка и Москвы, там хотят по 35 тысяч ежемесячно. На последнем месте Ростов-на-Дону, там согласны всего на 26 тысяч. Омичам же для уверенности помимо зарплаты хотелось бы получать почти 31 тысячу рублей. Это средний показатель по стране.

В целом за базовый доход высказались 49% россиян. Но есть и те, кто считает, что многие просто перестанут работать и не видят в таких выплатах ничего полезного.