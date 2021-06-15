Омская область стала второй по количеству уезжающих Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжается отток населения из Омской области. Миграционная ситуация остается острой. В Росстате подвели итоги за I квартал. У Омской области показатели немного улучшились: с первого места по числу уезжающих, мы переместились на второе. Хуже всех дела обстоят у Саратовской области.

Как рассказали в Росстате, из региона уехали 11,5 тыс. омичей, а переехали 9,7 тыс. человек. Миграционная убыль составила 1838 человек. Отток населения замедлился на 11%. Миграционная ситуации в Сибири у Омской области хуже всех. Соседние Новосибирск и Красноярск же наоборот фиксируют прирост населения. Проблему оттока омичей и переезда в другие регионы губернатор Александр Бурков много раз называл главной в регионе.