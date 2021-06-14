Назначена дата нового оперштаба: Омичи боятся ввода новых ограничений из-за роста случаев ковида

Все давно уже говорят о третьей волне. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

На этой неделе в Омской области пройдет заседание оперштаба. Сибиряки опасаются, что вслед за Москвой и Санкт-Петербургом дополнительные ограничения из-за пандемии введут и в Омске. Там фиксируют устойчивый рост числа заболевших коронавирусом и всерьез заговорили о пришествии третьей волны ковида.

У нас в регионе все не так критично: с мая в среднем число заболевших в сутки выросло с 55 до 75. Однако тенденция к увеличению пациентов с ковидом в Омской области все же есть. В региональном правительстве, кстати, уточнили: заседание оперштаба плановое. Однако, какие вопросы будут обсуждать минздрав и Роспотребнадзор, не сообщается.