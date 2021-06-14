Омич из-за ссоры несколько раз ударил приятеля в грудь ножом

В причинах конфликта разбирается полиция. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О пострадавшем с ножевыми ранениями сообщили в полицию медики из Тюкалинска. Мужчина 52 лет поступил в тяжелом состоянии.

Следователи выяснили, что таким способом один из жителей Тюкалинска решил возникший конфликт. Накануне два приятеля собрались на кухне, чтобы поболтать о жизни, но мирных посиделок не получилось. Между мужчинами разгорелся конфликт, один из них схватил нож и несколько раз ударил оппонента в грудь. Мужчина чудом остался жив.

Как уточнили в пресс-службе полиции, подозреваемого задержали. Им оказался 42-летний житель Тюкалинска, который ранее уже был судим за кражи и разбой. Следователи также осмотрели место происшествия и изъяли нож. Расследование продолжается.