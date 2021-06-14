«Даша часто была избита»: Одноклассница рассказала, что над погибшей омской школьницей отчим издевался и раньше

На странице в соцсетях у Семена много фото с его детьми.

«Комсомольская правда в Омске» побывала накануне в поселке, где произошла страшная семейная трагедия. Многодетный отец изрезал жену, убил старшую дочь, а потом безуспешно пытался покончить с собой.

Как обычно бывает в таких случаях, даже самые близкие знакомые Карасевых (фамилия изменена) не замечали ничего подозрительного. Практически все в один голос твердят: нормальная семья, Семен (имя изменено) отличный отец и любил всех четверых детей без исключения. Более того, многие с удивлением узнали, что 15-летняя дочь Даша (имя изменено) мужчине неродная.

Это последнее фото погибшей девочки. Вместе с подругами она праздновала окончание 9 класса и мечтала и будущей жизни.

Однако для близкой подруги девочки все случившееся не стало неожиданностью.

- Это неправда, что отчим любил Дашу как родную дочь, - рассказала «Комсомолке» одноклассница погибшей школьницы Дарья Юсупова. - У них уже долгое время были плохие отношения. Мы довольно близко с ней общались, и Даша рассказывала мне, что он ее обижает. Часто она была избита. Я думаю, что в очередной раз у них случился конфликт, и в этот раз закончилось все очень и очень печально.

Друзья рассказывают, что Даша мечтала стать педагогом и планировала после 9 класса поступать в профильный колледж.

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Вечером 11 июля 15-летняя Даша Карасева (имя и фамилия изменены) готовила с мамой ужин, ждала с работы папу и мечтала о выпускном, который должен был состояться на следующий день.

А потом в дом зашел отец и начался ад. Что именно произошло в тот кошмарный момент, пока точно не известно. Семен (имя изменено) без объяснения причин напал с ножом на жену Ирину (имя изменено), та успела вырваться и, уже истекая кровью, дойти до соседки. Перепуганная Даша побежала в сторону огорода в надежде спастись там. Но отец нагнал ее и ударил ножом в спину. Труп девочки позже найдет все та же соседка. На поле с картошкой до сих пор отчетливо видно пятно крови, оставшееся на месте гибели ребенка. (Далее...)

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