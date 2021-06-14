На Иртышской набережной самую дорогую квартиру продают за 17 миллионов

Вид из окон этой квартиры отличный. ФОТО: MLSN

На одном из сайтов по продаже появилось необычное объявление. Владельцы продают трехкомнатную квартиру в Омске на Иртышской набережной. Дом находится в районе Транспортной академии. И стоят 135 квадратов элитного жилья на десятом этаже 17 миллионов рублей. Как заявляют авторы объявления, эта квартира для тех, кто "ценит красоту".

В квартире хороший ремонт. ФОТО: MLSN

В ней есть все необходимое и даже больше. У хозяев имеется свой мини-зал с тренажерами. При этом заниматься споротом можно глядя на Иртыш. В квартире три комнаты и 20-метровая кухня-студия. Прямо под окнами сквер у Транспортной академии.

Заниматься спортом можно глядя на реку Иртыш. ФОТО: MLSN

- Лучший вид на закаты и р. Иртыш из каждой комнаты! В доме всего 30 квартир, закрытая территория, консьерж, уважаемые соседи, - нахваливают свое жилье владельцы.