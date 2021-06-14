«Никому не пожелаешь увидеть смерть ребенка»: Очевидцы рассказали, как погибла 15-летняя омичка, убитая отчимом

Убивший Дашу отчим (на фото слева) воспитывал ее с 3 лет. Девочка называла его папой.

Напомним, эта бесчеловечная история произошла в Таврическом районе на юге Омской области. Глава многодетной семьи Семен Карасев (имя и фамилия изменены) устроил дома кровавую расправу над своими близкими. Сначала он сильно ранил жену.

Но женщина смогла вырваться и дойти до соседки, которая вызвала помощь. Сейчас Ирина (имя изменено) находится в местной ЦРБ, ее уже перевели из реанимации в общую палату.

Ее 15-летняя дочь погибла. Судя по всему, обезумевший отчим перекрыл ей выход к воротам, поэтому она не смогла выбежать на дорогу через ворота. Испуганная Даша (имя изменено) кинулась в огород и попыталась спрятаться там. Но родственник ее нагнал... Когда девочку, нашли соседи, у нее уже перестало биться сердце.

- Ира все кричала: «Где Даша?». Девочку никто долго не мог найти, - рассказала «Комсомольской правде в Омске» соседка, которая спасла мать девочки и не успела найти ее саму. - У нас есть общая тропинка в огороде. Иду я по ней и вижу: черная точка какая-то. Меня, как током ударило. Диана лежит. Она была в темной одежде, на земле не видно сразу. Подошла к ней: рот открыт, одна ножка подвернулась и взгляд уже остановился. Я проверила пульс, не было. До сих пор эта картина у меня перед глазами. Никому не пожелаешь увидеть смерть ребенка.

Добавим также, что трое младших детей семьи Карасевых смогли спастись, потому что гуляли в момент ЧП на улице. Сейчас их забрала к себе бабушка по отцу.

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Вечером 11 июля 15-летняя Даша Карасева (имя и фамилия изменены) готовила с мамой ужин, ждала с работы папу и мечтала о выпускном, который должен был состояться на следующий день.

А потом в дом зашел отец и начался ад. Что именно произошло в тот кошмарный момент, пока точно не известно. Семен (имя изменено) без объяснения причин напал с ножом на жену Ирину (имя изменено), та успела вырваться и, уже истекая кровью, дойти до соседки. Перепуганная Даша побежала в сторону огорода в надежде спастись там. Но отец нагнал ее и ударил ножом в спину. Труп девочки позже найдет все та же соседка. На поле с картошкой до сих пор отчетливо видно пятно крови, оставшееся на месте гибели ребенка. (Далее...)

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