«Окно открыть невозможно»: Омичи пожаловались на ночные выбросы

Омичи не смогли уснуть из-за сильного запаха химии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этой ночью многие омичи не смогли уснуть из-за резкого химического запаха. Пожаловались жители Левобережья. Как рассказали омичи в соцсетях, сильнее всего запах ощущался на улице Дмитриева.

- На Дмитриева сильный запах химических выбросов! Уже более двух часов. Окно открыть не возможно, - написала отчаявшаяся омичка во втором часу ночи.

В комментариях нашлись люди, которые чувствовали неприятный запах из-за которого болит голова, в районе Нефтяников и Амурского поселка. Там чувствовался запах газа.

В Обь-Иртышском УГМС омичей предупреждали о том, что сегодня, 14 июня, ночью и утром может наблюдаться повышенное загрязнение воздуха из-за неблагоприятных метеоусловий. Обещают, что днем все рассеется и следующие несколько дней уровень загрязнений будет пониженный.