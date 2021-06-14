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Общество14 июня 2021 8:59

«Окно открыть невозможно»: Омичи пожаловались на ночные выбросы

Уснуть из-за них не смогли жители сразу нескольких районов
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичи не смогли уснуть из-за сильного запаха химии.

Омичи не смогли уснуть из-за сильного запаха химии.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этой ночью многие омичи не смогли уснуть из-за резкого химического запаха. Пожаловались жители Левобережья. Как рассказали омичи в соцсетях, сильнее всего запах ощущался на улице Дмитриева.

- На Дмитриева сильный запах химических выбросов! Уже более двух часов. Окно открыть не возможно, - написала отчаявшаяся омичка во втором часу ночи.

В комментариях нашлись люди, которые чувствовали неприятный запах из-за которого болит голова, в районе Нефтяников и Амурского поселка. Там чувствовался запах газа.

В Обь-Иртышском УГМС омичей предупреждали о том, что сегодня, 14 июня, ночью и утром может наблюдаться повышенное загрязнение воздуха из-за неблагоприятных метеоусловий. Обещают, что днем все рассеется и следующие несколько дней уровень загрязнений будет пониженный.