Обиженный из-за зарплаты повар омского ресторана облил управляющую зеленкой и снял это на видео

Конфликт произошел в одном из омских кафе. Там руководство заведения не сошлось во взглядах со своим бывшим поваром. Сотрудник уволился, но зарплаты так и не дождался - ему не выплатили, по его словам, 10 тысяч рублей. Судя по всему, расставание прошло не очень гладко и стороны затаили обиду.

Выбивать деньги бывший повар кафе пришел вместе с другом, снимавшим все на видео, и пузырьком зеленки. Омич решил с порога обозначить цель визита в кабинете управляющей и заявил ей:

- Где мои деньги?

Та отмахнулась и сделала вид, что не понимает о чем речь. И тут же получила зеленкой в лицо. Забрызгал повар и все стены кабинета управляющей. Та сразу же скомандовала коллегам вызывать полицию. Чем закончился конфликт - непонятно. На этих словах обиженный сотрудник удалился, а ролик обрывается.

Зато рассказали подробности конфликта в кафе на проспекте Комарова в омской полиции. Оказывается, облитая 46-летняя управляющая получила ожоги роговицы глаз. Сейчас она проходит лечение. Пострадавшая обратилась в полицию.

- 31-летний омич вместо со своим товарищем пришел к управляющему директору заведения. Высказывая недовольство тем, что его супруге, которая была уволена из производственного цеха этой организации не выплачены денежные средства в должном объеме. Так, в ходе конфликта мужчина облил раствором «зелёнки» директора. При этом, знакомый фигуранта снимал всё происходящее на видео посредством телефона, - уточнили в пресс-службе УМВД по Омской области.