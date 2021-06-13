Оксана Фадина приняла участие в открытии праздника «Королева спорта. Валуевка – 2021»

Оксана Фадина 13 июня по приглашению главы Тюкалинского района Ивана Куцевича приняла участие в торжественном открытии XVIII районного спортивно-культурного праздника «Королева спорта. Валуевка – 2021». В этот день 16 команд сельских поселений соревновались за право представлять район на финальных соревнованиях в городе Калачинске.

- Меньше месяца остается до финального этапа областного сельского культурно-спортивного праздника «Королева спорта». То, что он проходит в нашем регионе уже в 51-й раз, говорит о любви сельских жителей к спорту. Уверена, в Калачинске нас ждут захватывающие старты. Всем участникам соревнований желаю удачи, ярких побед и отличного настроения! – отметила Оксана Николаевна.

Вне основной программы соревнований Оксана Фадина сыграла в дартс с главой Тюкалинского района Иваном Куцевичем и главами сельских поселений. Она также посетила местный музей и праздничную ярмарку, где пообщалась с жителями.

Оксана Николаевна отметила, что подготовка и проведение таких масштабных событий, как областной спортивно-культурный праздник «Королева спорта», всегда высвечивают проблемные моменты.

- После торжественной части встретились с коллегами уже в рабочей обстановке. Обсудили вопросы ремонта существующих стадионов и необходимость строительства новых спортивных объектов в районах. Это позволит серьезно заниматься спортом детям, живущим в посёлках и деревнях, и даст возможность организовать оздоровительные занятия для жителей всех возрастов. При этом важно не просто строить спортивные сооружения, но и обеспечивать их материально-технической базой – тренажерами, спортивным инвентарём, игровым оборудованием, создавать условия для привлечения высокопрофессиональных тренеров. На мой взгляд, это должно быть не разовое выделение средств на тот или иной вид работ, на решение конкретной проблемы, а постоянно действующая государственная программа поддержки и развития спорта на селе, - подчеркнула Оксана Николаевна.

На встрече она поблагодарила глав поселений Тюкалинского района за их работу.

- Как эстафетную палочку, они передают мне задачу рассказать руководителям федерального уровня о том, как живут люди в регионах, в городах, сёлах и деревнях. Опираясь на мой опыт и знания, доверяют принять участие в решении проблем муниципалитетов на государственном уровне в статусе депутата Госдумы. Я уже не раз говорила о том, что заботы у глав небольших поселений и у мэра города-миллионника одинаковые, только масштаб разный. Зная, в каких условиях приходится работать коллегам, под каким давлением обстоятельств, с какой нагрузкой сталкиваться, считаю их настоящими патриотами. Уверена, что, объединив усилия, работая в команде, мы достигнем отличного результата! – добавила Оксана Николаевна.