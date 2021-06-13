Омский полицейский пошел в магазин за продуктами и поймал грабителя

Жаксалык Сабитов не растерялся, догнал и задержал грабителя. Фото: УМВД России по Омской области

В свой выходной сотрудник 5 батальона полка патрульно-постовой службы полиции Жаксалык Сабитов пошел в магазин за продуктами. Там он услышал крики женщины-продавца. Выяснилось: пока она отвлеклась, один из покупателей вытащил у нее 4,5 тысячи рублей и попытался сбежать.

Жаксалык Сабитов не растерялся, догнал и задержал грабителя.

- В ходе личного досмотра у задержанного обнаружены и изъяты похищенные денежные средства, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В отношении 30-летнего ранее неоднократно судимого за кражи и грабежи жителя Октябрьского округа возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Задержанного отправили в изолятор, сейчас устанавливается его причастность к другим походим преступлениям.