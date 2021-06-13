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Спорт13 июня 2021 6:40

Нападающий Буше ушел из «Авангарда» из-за «скромной» зарплаты в 50 млн

Американец подписал контракт с ярославским «Локомотивом»
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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В Омске Буше выступал под номером 48. Фото: ХК «Авангард»

В Омске Буше выступал под номером 48. Фото: ХК «Авангард»

На днях стало известно об уходе из «Авангарда» Рида Буше. Как выяснилось, американского нападающего не устроила зарплата.

- У Рида были варианты в НХЛ, но срок контракта и сумма нас не устроили. Остаться в «Авангарде» помешал потолок зарплат. Буше провел там отличный сезон, стал лучшим бомбардиром команды, и мы понимали, какого контракта он заслуживает. Клуб это предложить не смог. Карьера хоккеиста коротка, это надо всегда иметь в виду. Мы благодарны «Авангарду», что в этой ситуации они вошли в положение и согласились на обмен, – сказал агент хоккиста Алеша Пилко сайту Sport24.

По информации «СпортЭкспресса»,

в «Авангарде» Буше получал 50 млн рублей в год. В «Локомотиве», куда он перешел, форварду предложили 75 млн.