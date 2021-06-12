Появилось видео страшного пожара в частном секторе Омска

Пожар тушат сразу шесть машин. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Серьезный пожар случился в частном секторе Октябрьского округа.

- В 15.32 поступило сообщение о возгорании частного дома по улице 19-я Линия, – сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС. – На данный момент горят два частных дома. В 16.08 передана локализация пожара на площади 500 кв. м. В тушении пожара задействованы 6 пожарных автомобилей, 36 человек личного состава. Пострадавших нет.

Тем временем очевидцы сообщают, что огонь перекинулся уже на третий дом.